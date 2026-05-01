Dalla città al lago il ritmo dell’estate firmato Porticcioli

L'estate porta con sé tre appuntamenti dedicati alla ristorazione in diverse località, tutte legate da un filo conduttore di cucina contemporanea e atmosfera conviviale. A Bergamo è stato inaugurato un nuovo servizio di business lunch, mentre sul lago di Garda si può godere di momenti di relax in locali dedicati. A Brescia, è stato aperto il nuovo rooftop denominato «Terrazza Vittoria», offrendo una nuova proposta per la città.

Articolo. Tre location con un’unico filo conduttore fatto di cucina contemporanea e convivialità. Nuovo business lunch a Bergamo, relax sul Garda e il nuovo rooftop «Terrazza Vittoria» a Brescia. A Bergamo, in Città Alta e nel locale di Brescia, il ristorante ha introdotto da qualche settimana una novità pensata per il pubblico quotidiano: il business lunch, disponibile dal martedì al venerdì. Un percorso di tre portate a 35 euro, a scelta tra tre diverse opzioni con piatti spesso inediti, acqua e caffè inclusi. Un menù che cambia settimanalmente e permette di avvicinarsi alla cucina «Porticcioli» in una formula più agile, ma sempre curata nei dettagli.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dalla città al lago, il ritmo dell’estate firmato «Porticcioli» Notizie correlate Leggi anche: Il ritmo dell’estate . Tutti in carrozza... Siamo pronti a salire sul treno della musica Estate 2026, balneazione vietata nei porticcioli e alla spiaggia del Felciaio: ecco dove non si può fare il bagno a LivornoIl sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha firmato l'ordinanza (qui il testo completo) con la quale dispone che dall'1 maggio al 30 settembre non si...