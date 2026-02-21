Il ritmo dell’estate Tutti in carrozza Siamo pronti a salire sul treno della musica

Il treno Riccione Music City partirà presto, portando musica e divertimento sulla riviera romagnola. Il Comune di Riccione ha annunciato l’iniziativa in collaborazione con Trenitalia, grazie alla quale il treno può accogliere fino a 600 passeggeri. A bordo ci saranno anche i locali simbolo come Cocoricò, Samsara Beach e Space Riccione, ciascuno con un proprio vagone dedicato. La partenza è prevista per questa estate, pronti a vivere momenti unici.

E’ pronto a partire il treno Riccione Music City. Con i suoi 600 posti viene lanciato dal Comune di Riccione in collaborazione con Trenitalia, ma anche da Siae e da locali simbolo come Cocoricò, Samsara Beach e Space Riccione, ognuno presente con un proprio vagone. L’obiettivo è promuovere il territorio, la mobilità sostenibile e l’offerta turistica. Oltre all’immagine dedicata al mondo della musica, del divertimento e dei grandi eventi, il treno sarà simbolo ambientale. E’ infatti uno dei fiori all’occhiello della flotta regionale di Trenitalia Tper per i suoi consumi energetici ridotti del 30 per cento rispetto alla precedente generazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

