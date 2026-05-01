Dal regno dei libri a quello dei fumetti | ecco come cambia la ex biblioteca

A Monza, una ex biblioteca sta passando da uno spazio dedicato ai libri a un luogo dedicato ai fumetti. Da tempo si discuteva di un progetto che prevedeva questa trasformazione e ora iniziano a vedersi i primi cambiamenti concreti. La città si prepara a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di questo mondo, con lavori di ristrutturazione e nuove iniziative previste nel programma.

Monza si trasforma nella capitale del fumetto. Se ne parlava da tempo: quel progetto di trasformare uno spazio pubblico nella casa del fumetto ormai sta prendendo forma. La location è stata trovata, i fondi anche.Dove sorgerà il Museo del Fumetto e quanto costa È partita la macchina burocratica.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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