Sabato 28 marzo si è svolta l'inaugurazione della nuova biblioteca di Bellusco, all’interno di un edificio che un tempo ospitava una filatura. La struttura è stata riqualificata e ora accoglie gli utenti come spazio dedicato alla cultura. Oltre agli ambienti dedicati ai libri, la sede comprende anche un giardino esterno, accessibile ai visitatori.

Il taglio del nastro della nuova "casa della cultura". Un progetto innovativo che non si esaurisce ai soli scaffali pieni di libri La ex fabbrica trasformata nella “casa” della cultura. Taglio del nastro, nella giornata di sabato 28 marzo, della nuova biblioteca di Bellusco. Il nuovo polo culturale, intitolato alla memoria di Mario Rigoni Stern, è stato ricavato da un intervento di rigenerazione urbana della ex filatura Carozzi, in via Milano. L’intervento nasce dal recupero della storica portineria, affiancata da un nuovo padiglione contemporaneo e immerso nel verde. Il progetto, che coniuga memoria e innovazione, restituisce alla cittadinanza uno spazio che è molto più di un edificio: è un luogo pensato per accogliere, far incontrare e far crescere la comunità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - La ex filatura trasformata in biblioteca: e nella casa dei libri c'è anche un giardino

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