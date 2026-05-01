Dal paragone al consiglio | Gullit ‘sveglia’ Leão Ecco cosa serve

Durante la partita di Champions League tra Napoli e Milan, si è acceso un confronto tra un ex giocatore e l’attuale attaccante rossonero. L’ex calciatore olandese, noto per la sua carriera, ha recentemente espresso un parere su Leão, suggerendo alcuni aspetti sui quali lavorare per migliorare le sue prestazioni. La discussione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, che seguono con interesse le opinioni di figure storiche del calcio.

Rafael Leão resta sempre al centro delle discussioni sul Milan, nel bene e nel male. Massimiliano Allegri continua a crederci e a puntare fortemente su di lui: anche contro il Sassuolo, il portoghese dovrebbe giocare dal primo minuto come punta del 3-5-2 dei rossoneri. Questo nonostante le difficoltà nel trovare la rete (ultimo gol a marzo contro la Cremonese). Il portoghese continua a fare fatica nel svolgere i compiti della prima punta fisica che servirebbe al Milan. La pubalgia ha limitato tantissimo le corse del numero 10 rossonero, un grandissimo peccato: mancato gli scatti e gli allunghi del miglior Leão, che spesso sono stati decisivi per le vittorie dei rossoneri negli anni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dal paragone al consiglio: Gullit ‘sveglia’ Leão. Ecco cosa serve Notizie correlate Milan, Gullit e la carezza a Leao: “È un grande giocatore, ma serve continuità”Da un attaccante all’altro, a colpi di treccine e di gol che per un periodo hanno invogliato ad azzardare paragoni, mentre oggi rappresentano la... Gullit: “L’Italia ha dimenticato il suo Dna. Ecco cosa dovrebbe fare per ritrovarlo”Viviamo in un periodo storico in cui il calcio italiano sta attraversando la crisi più profonda della propria storia.