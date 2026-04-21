Durante i Laureus Awards di Madrid, l’ex calciatore e allenatore Ruud Gullit ha espresso preoccupazioni sullo stato attuale del calcio italiano, affermando che il Paese ha perso parte delle sue radici sportive. Ha sottolineato che il calcio italiano dovrebbe ripartire dal riscoprire le proprie origini e valori fondamentali per migliorare la situazione. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sulla necessità di un cambiamento nel settore.

Viviamo in un periodo storico in cui il calcio italiano sta attraversando la crisi più profonda della propria storia. Il prossimo Mondiale, in programma quest'estate nelle Americhe, sarà il terzo consecutivo senza gli azzurri. Ora la Nazionale dovrà provare a ripartire dopo aver toccato il punto più basso. In merito al tema si è espresso anche Ruud Gullit, ex centrocampista del Milan dal 1987 al 1994. L'olandese è intervenuto dai 'Laureus Awards' di Madrid per analizzare il momento dell'Italia con toni molto critici, evidenziando i problemi e le possibili soluzioni. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gullit: “L’Italia ha dimenticato il suo Dna. Ecco cosa dovrebbe fare per ritrovarlo”

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Ruud Gullit è uno che conosce bene il calcio italiano, avendo trascorso in Serie A gran parte della sua carriera. Interrogato sull'argomento, ha fornito la sua spiegazione sul perché la nazionale azzurra per la terza volta sarà fuori dai Mondiali di calcio. "L'Italia - facebook.com facebook

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