Dal palco del Primo Maggio la telefonata di Angela | Siamo stati rapiti da Israele in Europa

Durante il concerto del Primo Maggio a Bologna, i Municipi Sociali sono saliti sul palco con uno striscione, invitati dagli organizzatori, per far ascoltare Angela, una giovane attivista bolognese. Angela ha pronunciato alcune parole al telefono, affermando di essere stata rapita da Israele in Europa. Questo episodio è avvenuto nel corso dell'evento, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle iniziative successive.

Il Primo Maggio a Bologna ha avuto un momento inatteso. Durante il concerto in Piazza Maggiore, i ragazzi dei Municipi Sociali sono saliti sul palco con uno striscione, invitati dagli organizzatori, per dare voce a Angela, la giovane attivista bolognese fermata mercoledì notte dalla marina.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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