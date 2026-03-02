Nel corso di una partita, il team ha affrontato un primo tempo complicato, riuscendo comunque a mantenere la calma. L'allenatore ha commentato che il team è stato capace di non perdere la testa nonostante le difficoltà. La squadra avversaria, impegnata nella lotta per la salvezza, ha dato vita a un incontro più acceso rispetto alle sfide casalinghe.

"Il primo tempo è stato difficile. Quando affronti in trasferta squadre che stanno lottando per la salvezza, è chiaro che vengano fuori partite diverse da quelle a cui assistiamo al Lungobisenzio. I ragazzi sono stati bravi a non innervosirsi e nella ripresa abbiamo collezionato diverse occasioni anche per portare a casa un risultato più rotondo, mentre in difesa non abbiamo rischiato niente". Questa l’analisi di mister Alessandro Dal Canto dopo i tre punti ottenuti dal Prato a Cannara. "Nella prima frazione abbiamo cercato meno la soluzione in verticale e per questo abbiamo faticato. Se non riusciamo a manovrare come ci piace, non avendo calciatori offensivi bravi a saltare l’uomo, si rischia di diventare scontati e quindi quello che proviamo bisogna farlo in modo efficace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal Canto: "Primo tempo difficile. Siamo stati bravi a non innervosirci"

"Nel primo set siamo stati bravi, loro troppo forti"Un ultimo tango a Porto San Giorgio, ovviamente per questa stagione, per la Yuasa Battery Grottazzolina che ha salutato la Superlega con la sconfitta...

Parma, parla Cuesta: «Siamo arrivati poco nell’area avversaria. Nel primo tempo siamo stati troppo bassi»Al termine di Parma-Inter 0-2, Carlos Cuesta ha analizzato la prestazione dei ducali ai microfoni di Sky Sport.

Una raccolta di contenuti su Dal Canto.

Temi più discussi: Cannara-Prato 0-2, Dal Canto: Bravi a non innervosirsi dopo il primo tempo; Canta e vivi meglio: i benefici del canto su cuore e mente confermati dalla scienza; In campo concentrati e aggressivi. Dal Canto vuole tre punti pesanti; Sal Da Vinci: Canto la mia promessa sul palco di Sanremo.

Sanremo fa bene alla salute. Dal cuore al sistema nervoso: i benefici del canto spiegati dai mediciIl Festival di Sanremo fa bene alla salute. I benefici del canto sono scientificamente provati e riguardano soprattutto il pubblico da casa, visto che sul palco dell’Ariston la tensione è palpabile e ... quotidiano.net

Dal Canto è bastone e carota : Bene, ma basta presunzioneDovevamo chiuderla prima. Non possiamo avere la paura di essere raggiunti fino al 95’, alla luce di quanto abbiamo espresso e delle occasioni create. Bisogna crescere per trovare un’identità precisa ... lanazione.it

Nel silenzio di una masseria abitata dal canto delle allodole, si dipana una storia che squarcia il velo del tempo per raccontare una delle pagine più buie del Novecento. "La masseria delle allodole" di Antonia Arslan non è semplicemente un romanzo sul geno - facebook.com facebook