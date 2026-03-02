Dal Canto | Primo tempo difficile Siamo stati bravi a non innervosirci

Nel corso di una partita, il team ha affrontato un primo tempo complicato, riuscendo comunque a mantenere la calma. L'allenatore ha commentato che il team è stato capace di non perdere la testa nonostante le difficoltà. La squadra avversaria, impegnata nella lotta per la salvezza, ha dato vita a un incontro più acceso rispetto alle sfide casalinghe.

"Il primo tempo è stato difficile. Quando affronti in trasferta squadre che stanno lottando per la salvezza, è chiaro che vengano fuori partite diverse da quelle a cui assistiamo al Lungobisenzio. I ragazzi sono stati bravi a non innervosirsi e nella ripresa abbiamo collezionato diverse occasioni anche per portare a casa un risultato più rotondo, mentre in difesa non abbiamo rischiato niente". Questa l’analisi di mister Alessandro Dal Canto dopo i tre punti ottenuti dal Prato a Cannara. "Nella prima frazione abbiamo cercato meno la soluzione in verticale e per questo abbiamo faticato. Se non riusciamo a manovrare come ci piace, non avendo calciatori offensivi bravi a saltare l’uomo, si rischia di diventare scontati e quindi quello che proviamo bisogna farlo in modo efficace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

