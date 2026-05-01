Dal nipote di re Carlo a Talita Furstenberg un’estate di matrimoni ‘royal’

L’estate del 2026 si prospetta ricca di matrimoni di alto profilo, con partecipanti che includono membri della famiglia reale, celebrità e eredi di marchi storici. Tra gli eventi più attesi ci sono nozze di persone legate a contesti monarchici e figure del mondo dello spettacolo, che si svolgeranno in diverse location di rilievo. Questi matrimoni rappresentano momenti di grande attenzione pubblica e mediatica, con una vasta copertura da parte dei media.