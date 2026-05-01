Dal nipote di re Carlo a Talita Furstenberg un’estate di matrimoni ‘royal’
L’estate del 2026 si prospetta ricca di matrimoni di alto profilo, con partecipanti che includono membri della famiglia reale, celebrità e eredi di marchi storici. Tra gli eventi più attesi ci sono nozze di persone legate a contesti monarchici e figure del mondo dello spettacolo, che si svolgeranno in diverse location di rilievo. Questi matrimoni rappresentano momenti di grande attenzione pubblica e mediatica, con una vasta copertura da parte dei media.
(Adnkronos) – Anche l'estate 2026 sarà 'ricca' di matrimoni eccellenti, fra teste coronate, Vip ed eredi di importanti marchi storici. Le nozze più attese sono quelle a casa Windsor che si prepara al grande evento dopo le settimane convulse legate alle drammatiche rivelazioni legate all'ex principe Andrea, al caso 'Epstein' in cui è stato coinvolto, alle prese di distanza di Carlo III e di tutta la royal family. Peter Phillips (senza titoli per volere della madre, la principessa Anna, ma 19esimo nella linea di successione al trono di Inghilterra) sposerà Harriet Sperling, un passato da infermiera, il 6 giugno nella chiesa di All Saints nel villaggio di Kemble, nel Gloucestershire.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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