dal rolex di carlo conti al royal oak di nayt gli orologi a sanremo non sono mancati nemmeno a sto giro

Al Festival di Sanremo gli orologi non vengono annunciati. Non hanno un titolo, non hanno una categoria, non hanno un televoto. Non entrano in gara come un artista né vengono giudicati come una canzone. Eppure, sul palco dell’Ariston, ci sono. Solo che compaiono in silenzio, sono discreti. Si vedono appena sotto styling costruiti al millimetro, tra debutti assoluti e look che puntano tutto sull' effetto wow. Sono dettagli che si intravedono appena, una cassa che spunta dal polsino di una camicia, una lunetta che riflette le luci, un quadrante riconoscibile solo a chi sa dove guardare che spunta appena da una giacca. Non sempre sono pezzi da collezionisti. E non sempre vogliono esserlo. Anzi, spesso sono oggetti personali, scelti per quello che rappresentano, un affetto, un ricordo, un portafortuna da portare al polso in quella settimana che sembra un anno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

