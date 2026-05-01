Le autorità saudite hanno annunciato una riduzione degli investimenti nel settore sportivo internazionale, segnando un cambiamento rispetto alle ingenti somme destinate in passato. Dopo aver sostenuto vari eventi e leghe, tra cui una lega di golf creata nel 2022 con finanziamenti provenienti dal fondo sovrano, il governo ha deciso di tagliare i fondi destinati a queste iniziative. Questa decisione interessa anche il mondo del calcio e altri sport, con importanti ripercussioni sui finanziamenti in corso.

AGI - La pioggia di petrodollari sauditi sullo sport mondiale potrebbe presto ridursi a pioviggine: l'ultimo annuncio ha riguardato la Liv, la lega alternativa di golf nata nel 2022 con i finanziamenti quasi illimitati di Pif. Dopo aver speso più di quattro miliardi di euro in quattro anni per rivoluzionare il golf professionistico, il fondo sovrano di Riad ha scelto di fare un passo indietro ritirando i fondi. A rischio, però, ci sono tutte le sponsorizzazioni e le ricche partecipazioni in club e manifestazioni sportive in giro per il mondo. Il Public Investment Fund, di cui è alla testa il principe ereditario Mohammed bin Salman, ha da poco delineato la strategia fino al 2030 che sarà concentrata sugli investimenti interni per "massimizzare i ritorni finanziari e rafforzare l'efficienza degli investimenti".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dal golf al calcio, Riad chiude il rubinetto dei petrodollari

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