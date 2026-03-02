Riad è diventata in breve tempo il punto di partenza principale per l’evacuazione dell’élite finanziaria internazionale dal Golfo. In poche ore, la capitale saudita ha visto un aumento significativo di spostamenti di persone appartenenti alle classi più ricche, che cercano di lasciare la regione. La situazione ha portato a un flusso crescente di voli e spostamenti diretti verso altre destinazioni.

Nel giro di poche ore, Riad si è trasformata nel principale corridoio di evacuazione per l’élite finanziaria internazionale in fuga dal Golfo. Mentre missili e droni iraniani colpivano Dubai e Abu Dhabi, la capitale saudita è diventata uno dei pochissimi snodi ancora accessibili per chi cerca di lasciare una regione precipitata nel caos. Quello che fino a pochi giorni fa era considerato un paradiso fiscale sicuro e scintillante si è ritrovato improvvisamente al centro di una spirale militare. Gli attacchi “preventivi” lanciati da Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani hanno innescato una dura rappresaglia. Missili iraniani si sono abbattuti sugli Emirati Arabi Uniti, causando vittime civili e diffondendo il panico tra residenti e turisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riad, la nuova porta di fuga dal conflitto dei super ricchi

All Her Fault è solo la nuova serie che parla di super ricchi?Quando una serie come All Her Fault fa parlare così tanto il pubblico che la segue vuol dire che ha centrato l'obiettivo visto che, in un palinsesto...

Come sono fatti i nuovi jet privati (e di lusso) dei super ricchiI jet privati sono ormai sempre più richiesti, soprattutto dalla clientela di "super ricchi".

Una raccolta di contenuti su Riad.

Discussioni sull' argomento Riad torna in gruppo; La Pantera ritrova Riad. Sorpresa del campionato; Lucchese, domenica di riposo. Alla ripresa si punta su recupero Riad; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano.

Guerra e affari. C'è una partita sul nucleare e gli Usa la stanno giocando con l'Arabia Saudita Mentre si scatenava la guerra contro l’uranio arricchito di Teheran, Washington firmava accordi con Riad sul materiale fissile «per scopi civili» Luca Foschi x.com

GUERRA | Le mosse di Muhammad ben Salman, Riad ago della bilancia nella partita. https://gazzettadelsud.it/p=2178509 - facebook.com facebook