La Promessa anticipazioni dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 | l’arrivo di un regalo di Ayala agita Lorenzo

Ignacio de Ayala invia un regalo misterioso a Lorenzo de la Mata, creando scompiglio tra i personaggi di La Promessa. La consegna inattesa spinge il capitano a mettere in discussione alcune scelte e a sospettare di nuovi tradimenti. La scena si svolge tra tensioni e dubbi, mentre la natura del dono resta avvolta nel mistero. Le prossime puntate sveleranno come questa sorpresa influenzerà il percorso di Lorenzo.

© RTVE Un misterioso regalo da parte del controverso Ignacio de Ayala agita il capitano Lorenzo de la Mata nel corso dei prossimi episodi de La Promessa. Nel giorno del suo compleanno, Lorenzo scopre infatti che sta per arrivare nella tenuta un dono da parte del conoscente. Il soldato capisce subito che il Conte ha pensato per lui a qualcosa di sgradito e comincia a preoccuparsi.

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 febbraio 2026: lo strano regalo di compleanno per LorenzoDal 14 al 20 febbraio 2026, Lorenzo riceve un regalo di compleanno inaspettato e misterioso, lasciando tutti a chiedersi chi possa averglielo portato e perché.

