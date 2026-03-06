Nuovo raid dell' Idf su Beirut Hezbollah minaccia | Israele si allontani dal confine Zelensky | Gli Usa ci hanno chiesto i droni | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità

Un nuovo raid dell'IDF ha colpito Beirut, mentre Hezbollah ha avvertito Israele di allontanarsi dal confine. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno richiesto droni per l'Ucraina. Un'inchiesta statunitense indica come probabile responsabile della strage in una scuola il proprio esercito. Teheran ha commentato che gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto internazionale.

Bisogna capire quale sarà l'efficacia dell'ombrello nucleare francese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a «Sky Start». La Francia «ha detto che l'operazione di Usa e Israele è illegale ma ha dato le basi in Medio Oriente» per le operazioni contro l'Iran. «Un conto è la sostanza, un conto le dichiarazioni di principio», ha aggiunto il ministro. Quattro uomini sono stati arrestati a Londra con l'accusa di aver collaborato con l'intelligence iraniana per spiare obiettivi e personalità legate alla comunità ebraica della capitale britannica. Secondo quanto riferito dalla Metropolitan Police, i sospettati - un cittadino iraniano e tre con doppia cittadinanza britannico-iraniana - sono stati fermati in tre diversi indirizzi di Londra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Hezbollah sta cercando di attaccare Israele dalla Siria, parallelamente ad attacchi dal territorio libanese.

Guerra in Iran, l'ordine d'attacco, gli obiettivi dei raid, la risposta di Teheran: cosa sta succedendo nel GolfoUn’azione coordinata Usa-Israele contro l’Iran sferrata in pieno giorno e con i negoziati ancora in corso. Gli israeliani l’hanno ribattezzata «Ruggito del Leone» mentre gli americani la chiamano Epic ... corriere.it

Gli Usa hanno colpito la porta-droni iraniana #ShaidBagheri: "La nave è in fiamme". Colpo durissimo per Teheran, la diretta | VIDEO - facebook.com facebook

Dopo aver bombardato illegittimamente l'Iran, senza avvisare l'Europa, gli USA chiedono ora supporto logistico agli alleati atlantici. Ma noi non possiamo chinare il capo a Trump e accettare qualsiasi cosa nello spirito di un'alleanza e un'amicizia che gli Stati U x.com