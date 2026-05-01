Dal classicismo al jazz con Les Enfants | trio per flauto fagotto e pianoforte

Domenica 3, presso il Torrione San Giovanni, si terrà un concerto di musica classica e jazz interpretato dal trio Les Enfants, composto da flauto, fagotto e pianoforte. L’evento, organizzato in collaborazione con Senzaspine, proporrà composizioni che spaziano dal classicismo al jazz, offrendo un programma che unisce stili ed epoche diverse. La serata vedrà l’esibizione di musicisti che combinano strumenti tradizionali e generi differenti.

Ancora musica, tra stili ed epoche diverse, al Torrione San Giovanni, che domenica 3 ospita in collaborazione con Senzaspine: Les Enfants. Il concerto, proposto dal trio attraversa oltre due secoli di musica per flauto, fagotto e pianoforte, mettendo in luce la versatilità di questo organico.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un gigante del jazz al pianoforte: arriva il trio di George Colligan Trio 25: Antonio Zambrini Trio al Count Basie Jazz ClubAl Count Basie Jazz Club arriva il Trio 25 guidato da Antonio Zambrini, pianista e compositore tra le voci più liriche e personali del jazz italiano.