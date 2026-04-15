Un gigante del jazz al pianoforte | arriva il trio di George Colligan

Venerdì 17 alle 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà il concerto del trio guidato da George Colligan. Il musicista americano è noto come uno dei pianisti e tastieristi più influenti della sua generazione, grazie alle numerose collaborazioni e alla lunga carriera nel mondo del jazz. La serata vedrà sul palco il trio, con un focus sul repertorio di Colligan e sulle sue interpretazioni al pianoforte.

Venerdì 17 (ore 21.30) il Jazz Club di Ferrara ospita ‘George Colligan Trio’. George Colligan è uno dei pianisti e tastieristi più importanti della sua generazione, riconosciuto per la qualità delle sue collaborazioni e della sua carriera. Ha suonato a lungo con artisti come Jack DeJohnette e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Gipsy Jazz Trio al Museo del Saxofono: a Maccarese una serata tra swing manouche, jazz e atmosfere gitaneSul palco saliranno Moreno Viglione e Augusto Creni alle chitarre manouche, insieme a Renato Gattone al contrabbasso, per un live che promette di... Trio 25: Antonio Zambrini Trio al Count Basie Jazz ClubAl Count Basie Jazz Club arriva il Trio 25 guidato da Antonio Zambrini, pianista e compositore tra le voci più liriche e personali del jazz italiano.