Trio 25 | Antonio Zambrini Trio al Count Basie Jazz Club

Al Count Basie Jazz Club si esibisce il Trio 25 con Antonio Zambrini al pianoforte, noto per il suo stile distintivo e le composizioni originali. La formazione propone un repertorio che spazia tra jazz classico e sonorità contemporanee, attirando l’attenzione degli appassionati presenti. La serata si concentra sull’interpretazione di brani che esaltano la spontaneità e l’interplay tra i musicisti.

