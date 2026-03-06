Rigenerazione verde e mobilità sostenibile | al via opere pubbliche per 4 milioni

A Fasano iniziano i lavori per la rigenerazione verde e la mobilità sostenibile, con un investimento di oltre 4 milioni di euro. Le opere pubbliche, che nel 2018 erano ancora un progetto, sono ora pronte a partire e coinvolgono interventi che riguardano sia aree verdi che sistemi di trasporto sostenibile. L'avvio delle opere rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di queste iniziative.

Un piano di investimenti trasformerà il tessuto urbano con interventi strategici nella città di Fasano. L'Amministrazione punta a ricucire il territorio creando nuovi spazi di aggregazione FASANO - Quello che nel 2018 era solo un ambizioso progetto sulla carta, sta per diventare realtà a Fasano, grazie a un massiccio investimento di oltre 4 milioni di euro. Il piano, finanziato con 3,5 milioni dal bando regionale Sisus (Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile) e 600 mila euro di fondi comunali, mira a rivoluzionare il tessuto urbano della città con interventi mirati alla sostenibilità e alla vivibilità. Il cuore simbolico della trasformazione sarà il Parco della Rimembranza, che sarà finalmente collegato alla scuola "Collodi", eliminando le barriere esistenti e creando uno spazio continuo e protetto per le famiglie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Via libera al “Terzo Luogo”Seduta intensa quella del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026, con numerose interrogazioni su mobilità, manutenzioni, patrimonio e servizi ai...

Treviglio punta su opere pubbliche e rigenerazione urbana: investimenti per oltre 45 milioni di euroIntanto sale il conto legato all’intervento di rifunzionalizzazione del Centro Civico che, ora, sfiora quota 6,8 milioni di euro Treviglio.

Contenuti utili per approfondire Rigenerazione verde.

Temi più discussi: Il Villaggio Artigiano si rinnova: interventi strategici su viabilità e infrastrutture; Marano e Spontricciolo: il nuovo ponte, sicurezza e riqualificazione per il rilancio dei quartieri; Masterplan lungofiume Velino: spazi-soglia e mobilità dolce per Rieti – Spazio Trasversale Architects; Stadio della Roma, via libera al progetto: 80 milioni di oneri e piano mobilità con 8mila parcheggi.

Il Fiume al centro, Rieti rilancia il Velino: 16 milioni per mobilità dolce, verde e nuovi spazi sul waterfrontValorizzare il patrimonio naturale del Fiume Velino: non solo passeggiate, ma percorsi utili, capaci di generare abitudini diverse e di ridurre l’uso dell’auto negli spostamenti brevi ... ilquotidianodellazio.it

Cotral, a Castel Madama un nuovo impianto da 10 milioni: rigenerazione urbana e mobilità sostenibileCastel Madama, via libera al nuovo impianto Cotral: 20mila mq recuperati, 50 bus, fotovoltaico e zero consumo di suolo. Cantiere dal 2027. ilquotidianodellazio.it

. La Giunta comunale di Geraci Siculo ha approvato il progetto esecutivo per lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano di due aree: la villetta comunale “Santissima Trinità” e l’isola verde di via Vittorio Emanuele -> I dettagli del progetto n - facebook.com facebook