L’Europa si prepara a tornare protagonista sulla scena della transizione energetica. La prossima edizione di Key, la fiera organizzata a Rimini dall’Italian Exhibition Group, si concentra su tecnologie e innovazione. L’evento, in programma dal 4 al 6 marzo, riunisce operatori e stakeholder del settore, puntando a spingere avanti le soluzioni per un futuro più sostenibile.

di Marco Lamberti L’Europa torna protagonista sulla scena mondiale della transizione energetica. A restituirle un ruolo di primo piano sarà la prossima edizione di Key-The Energy Transition Expo, la manifestazione che Italian Exhibition Group organizza alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 marzo, dedicata a operatori e stakeholder del mercato dell’energia. Nonostante le incertezze e instabilità attuali, che mettono in discussione la transizione energetica, l’evento riminese non arretra, ma al contrario continua crescere in Italia e all’estero. "In Fiera – spiega il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti – sono attesi oltre mille brand espositori, il 32% dei quali internazionali con una presenza significativa di aziende da 30 Paesi, e più di 500 hosted buyer e delegazioni da circa 50 Paesi, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Ice e con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Semaforo verde alla transizione energetica. Key mette al centro tecnologie e innovazione

La Cina sta assumendo un ruolo centrale nella transizione energetica globale, passando dal controllo dell'inquinamento all'innovazione nelle tecnologie verdi.

