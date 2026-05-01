Dal boom alla frenata | a Firenze cala la corsa agli investimenti immobiliari
A Firenze si registra una diminuzione degli investimenti immobiliari, segnando una battuta d’arresto rispetto ai periodi di maggiore attività. Nonostante questa frenata, il settore immobiliare locale mantiene una presenza significativa, anche se meno intensa rispetto al passato recente. La dinamica degli investimenti evidenzia un cambiamento nelle preferenze e nelle scelte degli operatori, che ora mostrano un atteggiamento più prudente.
Cala la spinta degli investitori sul mattone fiorentino, ma resta comunque una componente solida del mercato. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sulle compravendite immobiliari del 2025, che fotografa una fase di maggiore prudenza dopo il picco registrato l’anno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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