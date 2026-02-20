Italia | +28% investimenti immobiliari boom da 12,6 miliardi Milano

Nel 2025, gli investimenti immobiliari in Italia sono aumentati del 28%, raggiungendo 12,6 miliardi di euro. La causa principale di questa crescita è la forte domanda da parte di investitori stranieri, attratti dal mercato immobiliare delle grandi città. Milano e Roma sono le mete preferite, grazie alle nuove opportunità di sviluppo e ai progetti di riqualificazione urbana. Questa ripresa si riflette anche sul settore delle costruzioni, che registra un incremento di attività. Gli operatori immobiliari notano un interesse crescente per gli immobili commerciali e residenziali nelle zone centrali.

Investimenti Immobiliari in Italia: Boom da 12,6 Miliardi nel 2025, Milano e Roma al Centro della Ripresa. Il mercato immobiliare italiano ha concluso il 2025 con una performance straordinaria, registrando investimenti per oltre 12,6 miliardi di euro, in crescita del 28% rispetto all'anno precedente. Questo risultato, il più alto degli ultimi sei anni, evidenzia un rinnovato interesse da parte degli investitori e una solida ripresa del settore, con Milano e Roma a trainare la crescita. L'ultimo trimestre dell'anno ha segnato un'accelerazione, con 4,5 miliardi di euro investiti, confermando un clima di fiducia e dinamismo. Record storico nel 2025 per gli investimenti immobiliari corporate in ItaliaIl mercato immobiliare Milano 2025 si conferma il cuore pulsante del Paese, agendo come un magnete per i capitali internazionali. La città sta vivendo una metamorfosi profonda grazie ai cantieri ... Gli investimenti immobiliari in Italia balzano del 21% a 8 miliardi nel 2025. Traina il retail ai massimi da 5 anniInvestimenti immobiliari in Italia segnano +21% nel 2025, raggiungendo 8 miliardi nei primi nove mesi. Il settore retail guida la crescita con il miglior trimestre dal 2020, forte di grandi deal. Il Retail torna sul Trono: Record di Investimenti e Nuovi Orizzonti per il 2026 Il panorama del Real Estate commerciale italiano sta vivendo una fase di rinascita senza precedenti. Dopo anni di cautela, il 2025 si è chiuso come l'anno del "sorpasso": per la