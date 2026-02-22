Sicilia | Edilizia libera dal costo-freno boom di investimenti

L'abbattimento del contributo unificato ha spinto un rapido aumento degli investimenti nel settore edilizio in Sicilia. La decisione, presa dal governo Schifani, elimina un ostacolo economico che rallentava i progetti di costruzione. Molti imprenditori approfittano ora della libera edilizia senza costi aggiuntivi, portando a un incremento di nuove iniziative immobiliari. La regione registra un’accelerazione nelle richieste di permessi e concessioni edilizie. La tendenza si conferma con un crescente interesse nel mercato immobiliare locale.

Sicilia, Svolta Edilizia: Abbattuto il Contributo Unificato Grazie all’Intervento del Governo Schifani. Una svolta significativa per il settore delle costruzioni in Sicilia è stata resa possibile grazie all’azzeramento del contributo unificato per le pratiche edili, una decisione del governo regionale guidato da Renato Schifani e sostenuta dall’intervento del Consiglio Superiore dell’Architettura (Cga). Questa misura, destinata a semplificare le procedure burocratiche e a ridurre i costi per imprese e professionisti, mira a rilanciare l’economia dell’isola e a incentivare gli investimenti nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Edilizia scolastica in Sicilia, 11 progetti finanziati con oltre 10 milioni dal Fesr 2021-2027. Via libera del governo Schifani a interventi per sicurezza e accessibilità#Edilizia-Scolastica Sicilia || Il governo Schifani ha dato il via libera a 11 progetti di edilizia scolastica in Sicilia.

Edilizia scolastica, in Sicilia arrivano tre milioni in più per le scuole: via libera all’emendamento M5SIn Sicilia, sono stati approvati tre milioni di euro in più all’anno per le scuole, per i prossimi tre anni.

Edilizia sanitaria. Via libera dalla Regione Siciliana a quattro progettiLa costruzione di un ospedale di comunità a Santa Caterina Villarmosa nel Nisseno; la ristrutturazione del padiglione 27 del Complesso Pisani a Palermo; l'acquisto di una risonanza magnetica ... quotidianosanita.it

Edilizia sanitaria in Sicilia, via libera a quattro nuovi progettiVia libera all'utilizzo delle risorse residue del piano di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico in Sicilia. newsicilia.it

