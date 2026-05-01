Negli Stati Uniti, ogni anno si verificano almeno 30 decessi e oltre 300 feriti gravi a causa dei fulmini. Eventi sportivi come partite di calcio e gare di Formula 1 si svolgono spesso sotto cieli minacciosi, suscitando preoccupazioni tra organizzatori e spettatori. La presenza di temporali improvvisi rappresenta un rischio concreto per le persone coinvolte in eventi all’aperto.

Bufera in vista e allerta meteo. Non esattamente il bentornato che la Formula 1 si aspettava dopo lo stop forzato del mese di aprile. A maggior ragione da quello che in America chiamano Sunshine State, letteralmente 'lo stato del sole', che però, almeno per il weekend, rischia di diventare il regno dei fulmini. Il maltempo in arrivo, con picco previsto proprio per la giornata di domenica, tiene con il fiato sospeso il paddock di Formula 1: Fia e scuderie stanno monitorando la situazione ora dopo ora e, tra le opzioni sul tavolo, ci sarebbe anche quella di un possibile cambio di orario proprio per sfuggire all'occhio del ciclone.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Benfica-Chelsea al GP di Miami, perché l'America ha paura dei fulmini

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