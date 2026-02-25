Greenway di Como il percorso primaverile immerso nel verde che attraversa borghi ville e giardini fioriti

Il Greenway del Lago di Como è percorso panoramico che attraversa sette borghi tra lungolago, vicoli in pietra e ville storiche, palazzi barocchi e giardini affacciati sull’acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

