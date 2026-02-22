Una stagione d’arte Grandi mostre a Spoleto

Una serie di grandi mostre ha portato a Spoleto un afflusso record di visitatori, attratti dalla combinazione di opere storiche e contemporanee. La causa è il forte richiamo delle esposizioni, che coinvolgono artisti locali e internazionali. Le mostre si svolgono in diversi luoghi della città, offrendo un percorso che unisce tradizione e innovazione. Le iniziative attirano appassionati e famiglie, contribuendo a rilanciare il turismo culturale nella zona.

© Lanazione.it