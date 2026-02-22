Una stagione d’arte Grandi mostre a Spoleto
Una serie di grandi mostre ha portato a Spoleto un afflusso record di visitatori, attratti dalla combinazione di opere storiche e contemporanee. La causa è il forte richiamo delle esposizioni, che coinvolgono artisti locali e internazionali. Le mostre si svolgono in diversi luoghi della città, offrendo un percorso che unisce tradizione e innovazione. Le iniziative attirano appassionati e famiglie, contribuendo a rilanciare il turismo culturale nella zona.
Quattro mostre per un percorso che intreccia memoria storica e sensibilità contemporanea, rafforzando il dialogo tra arte e territorio. Palazzo Collicola ha inaugurato ieri la stagione primaverile con il taglio del nastro di quattro nuovi progetti espositivi. A svelare novità, obiettivi e tesori da ammirare Saverio Verini (foto sopra), direttore del Sistema Museale del Comune in un’affollata cerimonia, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Andrea Sisti. L’itineario, aperto fino ai primi giorni di giugno, si apre al Piano terra del museo con la collettiva “ Vita minore. San Francesco e la santità dell’arte contemporanea ”, realizzata per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Più tempo per l’arte: prorogate le mostre tra pittura, fotografia e grandi maestriLe mostre di pittura, scultura e fotografia nella città estense sono state prorogate, offrendo più tempo per ammirare le esposizioni.
Bologna accende i riflettori sull’arte contemporanea con ART CITY e Arte Fiera. Un excursus tra le mostre più belle in città: grandi maestri, protagonisti internazionali e progetti sperimentali che trasformano musei, palazzi storici e spazi inattesi in tappe da segnare in agenda (anche di sera)Bologna si prepara a un intenso weekend dedicato all’arte contemporanea.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Una stagione d’arte Grandi mostre a Spoleto; INAUGURATA UMBERTID'ARTE 7 ALLA ROCCA - CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA: AL VIA LA NUOVA STAGIONE ESPOSITIVA; Palazzo Collicola. Apertura nuova stagione espositiva primavera 2026; Tracey Emin, alla Tate Modern la più grande retrospettiva della sua carriera.
Una stagione di grandi eventi al Museo del Corso di Roma(di Ida Bini) Tradizione, innovazione e inclusività: la nuova stagione del Museo del Corso - Polo museale di Roma, che unisce i prestigiosi Palazzo Cipolla e Sciarra Colonna lungo via del Corso, ci ... ansa.it
Arcobaleno d'Arte: al via la nuova stagione del Teatro San Martino di LevaneArezzo, 15 ottobre 2025 – Arcobaleno d'Arte: al via la nuova stagione del Teatro San Martino di Levane. Il Cinema Teatro San Martino di Levane dà il via alla nuova stagione con una rassegna dal ... lanazione.it
"Il rendimento dei viola è uno dei più grandi misteri di questa stagione" #Fiorentina - facebook.com facebook