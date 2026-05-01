Dai falsi tecnici ai link sospetti | a Novara un pomeriggio con la polizia per imparare a riconoscere le truffe

A Novara, un pomeriggio dedicato alla prevenzione delle truffe, con la presenza delle forze dell'ordine per sensibilizzare i cittadini sui rischi e i metodi di riconoscimento delle frodi. Sono stati analizzati casi di messaggi sospetti, richieste di contatti tramite link ingannevoli e visite di finti tecnici. Le truffe si sono evolute, coinvolgendo sia il mondo digitale che la quotidianità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.

Sms sospetti, finti tecnici alla porta e messaggi ingannevoli che sfruttano la paura o la fretta. Le tecniche dei truffatori si evolvono, diventando sempre più sofisticate sia sul web che nella vita quotidiana, colpendo spesso le fasce più fragili della popolazione. Per contrastare il fenomeno.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Vicchio, incontro pubblico per imparare a riconoscere le truffeVicchio (Firenze), 20 febbraio 2026 - Come fare a difendersi dalle truffe? Prima di tutto, imparare a riconoscerle ed essere cosi preparati. Leggi anche: Truffe e-commerce: come riconoscere i negozi online falsi, la guida completa per non perdere i tuoi soldi Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Finti carabinieri rubano l'oro a un 80enne: intercettati e arrestati sull'A4 al casello di Novara Est; Anziano biellese ingannato dai finti carabinieri, salvato da quelli veri e dalla polstrada; Come prevenire le truffe, incontro a Novara con Cna e Questura; BIELLA – 80enne truffato, arrestati i falsi Carabinieri. Novara: lusso in passerella, 54 famiglie in mezzo alla strada. Un terzo dei lavoratori a casa! Bel modo di festeggiare il #1Maggio, Alexander McQueen. Sindaco @Alessandro Canelli, il Comune è con loro o con chi taglia l'eccellenza #Novara #Alexan facebook Cerimonia di costituzione del gruppo @ana_web di #Cerano #26aprile #Novara #Piemonte x.com