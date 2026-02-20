A Vicchio, un incontro pubblico si svolge per insegnare ai cittadini come individuare le truffe. Il focus è su strategie pratiche e segnali chiari da cercare nelle offerte online e nelle telefonate sospette. La partecipazione di esperti locali mira a fornire strumenti concreti per evitare di cadere in trappole. L’iniziativa coinvolge residenti e commercianti interessati a proteggersi dalle frodi più comuni. L’appuntamento si tiene questa sera nella sala comunale.

Vicchio (Firenze), 20 febbraio 2026 - Come fare a difendersi dalle truffe? Prima di tutto, imparare a riconoscerle ed essere cosi preparati. I tentativi di truffa possono essere dietro l’angolo e le tecniche si sono evolute, da quelle tradizionali a quelle più sofisticate. Le vittime sono spesso anziani e persone fragili. L’incontro pubblico organizzato dal Comune di Vicchio sabato 21 febbraio, alle ore 10,30 presso il Centro civico dal titolo “Più sicuri insieme” serve proprio a fornire strumenti di autodifesa, tramite consigli pratici e comportamenti da adottare. Saranno presenti, oltre al sindaco e alla giunta del Comune di Vicchio, anche i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, che metteranno in guardia dal rischio truffe, fornendo ai partecipanti gli strumenti utili atti a riconoscerle.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vicchio, incontro pubblico per imparare a riconoscere le truffe

