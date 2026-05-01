Dai docenti alla Borsa i fronti aperti Vertenze recuperati 44,6 milioni Allarme per mobbing e malessere

Negli ultimi tempi, si sono moltiplicate le controversie tra i lavoratori e le aziende, coinvolgendo diverse situazioni, dai problemi legati ai licenziamenti economici alle denunce di malessere organizzativo. Sono stati recuperati 44,6 milioni di euro relativi a varie vertenze, mentre si registra un aumento delle segnalazioni riguardanti mobbing e disagio psicofisico. I fronti di conflitto si sono ampliati, coinvolgendo anche il settore dell'istruzione e i mercati finanziari.

Il licenziamento economico resta la principale causa dei contenziosi tra lavoratori e azienda, ma quello che spicca è una "impennata di segnalazioni per malessere organizzativo, mobbing e disagio psicofisico". Crescono anche le crisi d’impresa, come quella che ha travolto la storica casa editrice Hoepli, con un ricorso sempre più massiccio a liquidazioni giudiziali e concordati preventivi nei Tribunali lombardi. È quanto emerge dal bilancio diffuso dalla Cgil Lombardia in occasione del Primo maggio (oggi il corteo dei sindacati a Milano, con partenza da corso Venezia), che fotografa un anno di attività degli uffici vertenze e procedure concorsuali, in prima linea nella gestione di crisi, licenziamenti e cause legate al lavoro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai docenti alla Borsa, i fronti aperti. Vertenze, recuperati 44,6 milioni. Allarme per mobbing e malessere Notizie correlate Vertenze in salita: 2.095 casi e 5,6 milioni recuperatiNel cuore pulsante della Lombardia, dove l’economia si muove a ritmi incalzanti, emerge un quadro preoccupante dal bilancio annuale dell’Ufficio... Leggi anche: Cgil, vertenze in crescita: 2.095 in un anno, recuperati 5,6 milioni. Preoccupano contratti irregolari e caporalato Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Dai docenti alla Borsa, i fronti aperti. Vertenze, recuperati 44,6 milioni. Allarme per mobbing e malessere; Università, l'Ersu: Assicurato il 100% delle domande di borsa di studio, stanziati 49,5 milioni; Horcynus Summer School: bando per 15 borse di studio (scadenza: 25 maggio); Assegnata la borsa di studi Ada Arcuri a studentessa del Polo Liceale di Castelvetrano. Dai docenti alla Borsa, i fronti aperti. Vertenze, recuperati 44,6 milioni. Allarme per mobbing e malessereIl licenziamento economico resta la principale causa dei contenziosi tra lavoratori e azienda, ma quello che spicca è una impennata di segnalazioni per malessere organizzativo, mobbing e disagio psic ... ilgiorno.it Il 16 aprile Taiwan ha superato la borsa di Londra. Il 28 aprile, lo ha fatto anche la Corea del Sud. In meno di due settimane, entrambi i mercati asiatici hanno superato anche il Regno Unito, ultimo baluardo europeo rimasto (Francia e Germania erano già state - facebook.com facebook Il secchiello per i pop-corn a forma di borsa in occasione dell’uscita de Il Diavolo Veste Prada 2 venduto nei cinema The Space costa 79,90 euro. x.com