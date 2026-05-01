Dai docenti alla Borsa i fronti aperti Vertenze recuperati 44,6 milioni Allarme per mobbing e malessere

Da ilgiorno.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, si sono moltiplicate le controversie tra i lavoratori e le aziende, coinvolgendo diverse situazioni, dai problemi legati ai licenziamenti economici alle denunce di malessere organizzativo. Sono stati recuperati 44,6 milioni di euro relativi a varie vertenze, mentre si registra un aumento delle segnalazioni riguardanti mobbing e disagio psicofisico. I fronti di conflitto si sono ampliati, coinvolgendo anche il settore dell'istruzione e i mercati finanziari.

Il licenziamento economico resta la principale causa dei contenziosi tra lavoratori e azienda, ma quello che spicca è una "impennata di segnalazioni per malessere organizzativo, mobbing e disagio psicofisico". Crescono anche le crisi d’impresa, come quella che ha travolto la storica casa editrice Hoepli, con un ricorso sempre più massiccio a liquidazioni giudiziali e concordati preventivi nei Tribunali lombardi. È quanto emerge dal bilancio diffuso dalla Cgil Lombardia in occasione del Primo maggio (oggi il corteo dei sindacati a Milano, con partenza da corso Venezia), che fotografa un anno di attività degli uffici vertenze e procedure concorsuali, in prima linea nella gestione di crisi, licenziamenti e cause legate al lavoro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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