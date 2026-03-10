Vertenze in salita | 2.095 casi e 5,6 milioni recuperati

Nel bilancio annuale dell’Ufficio Vertenze della Cgil di Bergamo si registrano 2.095 casi aperti e un recupero di 5,6 milioni di euro. La regione lombarda, nota per la sua attività economica intensa, si trova di fronte a numeri che testimoniano una crescente quantità di controversie tra lavoratori e aziende. Questi dati riflettono una situazione complessa che coinvolge diversi settori e tipologie di controversie.

Nel cuore pulsante della Lombardia, dove l'economia si muove a ritmi incalzanti, emerge un quadro preoccupante dal bilancio annuale dell'Ufficio Vertenze della Cgil di Bergamo. Nel corso del 2025 sono state aperte ben 2.095 pratiche di vertenza, con il recupero di oltre 5,6 milioni di euro a favore dei lavoratori. I settori più colpiti risultano essere il commercio, l'edilizia e il metalmeccanico, mentre una crescita allarmante riguarda le contestazioni sull'illegittimità dei contratti, passati dall'1,4% al 6,9% rispetto all'anno precedente. I dati confermano che la quota maggiore delle lamentele continua a concentrarsi sulle mensilità non percepite, sebbene questa percentuale abbia subito un leggero calo passando dal 55,9% al 51,2%.