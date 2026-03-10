Cgil vertenze in crescita | 2.095 in un anno recuperati 5,6 milioni Preoccupano contratti irregolari e caporalato

Nel corso del 2025, l’Ufficio Vertenze della Cgil ha gestito 2.095 casi, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Durante l’anno, sono stati recuperati 5,6 milioni di euro a favore dei lavoratori coinvolti. Tra le principali criticità affrontate ci sono contratti irregolari e pratiche di caporalato che continuano a destare preoccupazione.

Bergamo. Duemilanovantacinque vertenze e 5,6 milioni recuperati in favore dei lavoratori: è questo in estrema sintesi il bilancio del 2025 dell’Ufficio Vertenze della Cgil. Numeri che non sono però sufficienti a raccontare le principali criticità del mercato del lavoro bergamasco, che emergono invece con forza dalle testimonianze concrete rese da alcuni lavoratori che si sono rivolti al servizio per far valere i propri diritti. Sensibile, in particolare, l’aumento nel giro di un anno del numero di pratiche aperte per illegittimità dei contratti, una crescita che, come ha sottolineato Silvia Rivola, coordinatrice Ufficio vertenze, è dovuta alla precarietà del lavoro in somministrazione che può avvenire in qualsiasi azienda, dalle più piccole alle più grandi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

