Matteo Dagasso, centrocampista del Venezia, sta giocando con la Nazionale Under 21. Nell'estate del 2025 ha ricevuto il Premio Rocky Marciano. Di origini italiane, si distingue per le sue qualità tecniche e il ruolo nel centrocampo. Dagasso è considerato un giovane talento in crescita nel panorama calcistico nazionale. La sua crescita è oggetto di attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

?? Cosa sapere Il centrocampista Matteo Dagasso è attualmente protagonista nella Nazionale Under 21. Il talento del Venezia ha vinto il Premio Rocky Marciano nell'estate 2025. Il centrocampista Matteo Dagasso, talento cresciuto tra i campi del Pescara e ora protagonista della Nazionale Under 21, ha raccontato la sua evoluzione calcistica parlando del legame profondo con la città natale e dei mentori che hanno tracciato la sua strada verso Venezia. Sedersi a tavola e ricordare le prime corse .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dagasso: tra l’eredità di Zeman e il sogno di diventare un Verratti

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