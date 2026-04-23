Edoardo Motta, portiere della Lazio, ha parato quattro rigori nella partita contro l'Atalanta, contribuendo alla qualificazione della squadra alla finale di Coppa Italia. Il giocatore, cresciuto nella formazione giovanile della Juventus, si è distinto per le sue parate decisive durante i tiri dal dischetto. La partita si è conclusa con la vittoria della Lazio, grazie anche alle sue prestazioni tra i pali.

di Marco Baridon Edoardo Motta ha mandato la Lazio in finale di Coppa Italia parando 4 rigori all’Atalanta. Grande gioia per il portiere scuola Juve. La Lazio conquista una sudatissima finale di Coppa Italia al termine di una semifinale di ritorno vibrante e ricca di continui colpi di scena contro l’ Atalanta. Alla New Balance Arena di Bergamo, la qualificazione si è decisa solamente dopo i tiri dal dischetto. Il protagonista assoluto e indiscusso della serata è un talento cristallino: Edoardo Motta. L’estremo difensore, eccellenza sbocciata nella scuola Juve dal 2016 al 2021, ha letteralmente stregato l’attacco nerazzurro, regalando una notte magica e l’accesso all’ultimo atto ai tifosi biancocelesti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Edoardo Motta eroe della Lazio! Il portiere scuola Juventus para 4 rigori all’Atalanta e manda i biancocelesti in finale di Coppa Italia

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Ha smanacciato sulla traversa il colpo di testa di Scamacca, nella lotteria dei calci di rigore poi si è travestito da Superman: neutralizzati i tiri di Scamacca, Zappacosta, Pašalic e De Ketelaere. Semplicemente Edoardo Motta - facebook.com facebook

La #Lazio vola in finale di Coppa Italia trascinata dalle parate di Edoardo #Motta (classe 2005) che neutralizza 4 rigori di fila. La testimonianza che i giovani italiani bravi ci sono ancora. Basterebbe avere un po’ di coraggio e guardare nelle categorie inferiori c x.com