Daffara continua a brillare | il portiere di proprietà della Juventus convocati dall’Italia Under 21 I dettagli

Il portiere di proprietà della Juventus è stato convocato dall’Italia Under 21. Questa è la prima volta che Daffara riceve una chiamata ufficiale dalla nazionale giovanile. La sua presenza in questa selezione rappresenta un punto importante nel suo percorso di crescita nel calcio professionistico. La convocazione è ufficiale e riguarda i prossimi impegni della squadra Under 21.

Daffara prosegue la sua scalata: per lui la prima convocazione con l’Italia Under 21. La conferma dell’ottima stagione con l’Avellino. Il cammino degli Azzurrini verso la fase finale di Albania e Serbia 2027 entra nel vivo. Dopo una pausa invernale carica di aspettative, la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini si prepara a una finestra di marzo che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del Gruppo E. Attualmente, l’Italia occupa la seconda posizione con 15 punti, inseguendo a tre lunghezze di distanza una Polonia implacabile e ancora a punteggio pieno. Per tentare il sorpasso e ottenere la qualificazione diretta, riservata solo alle prime classificate e alla migliore seconda dei nove gironi, non sono ammessi passi falsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocati dall’Italia Under 21. I dettagli Articoli correlati Leggi anche: Baldini chiama Daffara: il portiere biancoverde in Under 21 Juventus, il Next Gen Daffara continua a stupire in Serie BGiovanni Daffara, eroe biancoverde: contro la Juve Stabia clean sheet e Uomo della partita Il portiere scuola Next Gen Giovannni Daffara continua a...