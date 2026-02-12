Non si ferma all’alt e ferisce due agenti della squadra mobile

La polizia ha inseguito un’auto in fuga ieri sera. Quando gli agenti hanno provato a fermare il veicolo per un controllo di routine, il giovane alla guida ha ignorato l’alt e ha tentato di scappare. Durante la fuga, ha travolto due agenti della squadra mobile, ferendoli. La macchina ha continuato a correre tra le strade della città, mentre i poliziotti cercavano di bloccarlo. Ora si cerca il ragazzo, che non si è fermato e ha messo in pericolo anche gli altri.

Quando la polizia gli aveva intimato l’alt per un controllo di routine quel ragazzo, invece di fermarsi, aveva spinto il piede sull’acceleratore e si era dato alla fuga alla guida della sua auto. Ne era nato un rocambolesco inseguimento, in cui erano rimasti feriti due agenti della squadra volante della questura e il conducente del mezzo in fuga, un 23enne di Porto Sant’Elpidio. Il giovane, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di guida senza patente, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

