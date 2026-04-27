Rapina al Bingo del quartiere Archi bottino di poche migliaia di euro | indaga la squadra Mobile

Questa mattina, alle prime ore, una rapina si è verificata nella sala Bingo situata nel quartiere di Archi, a nord di Reggio Calabria. La rapina si è conclusa con un bottino di alcune migliaia di euro. La squadra Mobile sta conducendo le indagini per raccogliere elementi utili a identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Questa mattina, intorno alle 8, nella sala Bingo del quartiere di Archi, a nord di Reggio Calabria, si è consumata una rapina. Alcune persone, armate di pistola, hanno fatto irruzione minacciando il personale e i pochi clienti presenti.Secondo una prima ricostruzione, come riporta l'Ansa, i.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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