Nella mattinata di mercoledì 29 aprile, le operazioni di spegnimento sono continuate sul Monte Faeta, dove un incendio scoppiato il giorno precedente ha generato una colonna di fumo visibile dalla zona tra Lucca e Pisa. Le autorità hanno mantenuto attivi i mezzi di emergenza per contenere le fiamme, che hanno interessato una vasta area del monte e sono ancora in fase di gestione. Nessuna informazione è stata comunicata sui danni specifici o sulle cause dell’incendio.

Lucca, 29 aprile 2026 – E’ ripreso nella giornata di mercoledì 29 aprile l’incendio che aveva interessato il Monte Faeta nella giornata di martedì 28. Si tratta di un’area estesa di bosco e macchia mediterranea. La difficoltà che si presenta riguarda l’inaccessibilità della zona: non ci sono strade ed è difficile raggiungere la superficie che brucia. A operare sono vigili del fuoco e volontari, oltre a un aereo Canadair. La colonna di fumo è visibile anche dalla Firenze Pisa Livorno. L’incendio è completamente in provincia di Lucca, ma a prestare la loro opera antincendio sono anche volontari da San Giuliano Terme e altre località della provincia di Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio tra Lucca e Pisa: brucia ancora il Monte Faeta, grossa nuvola di fumo

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