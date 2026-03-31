Da quando ha vinto Sanremo, un cantante non ha ancora fatto ritorno a casa, secondo quanto affermato in una parodia trasmessa durante una puntata di Amici. La scena ha fatto il giro del web, diventando virale. La trasmissione ha mostrato un momento in cui un evento televisivo sembra superare la sua natura di semplice programma per assumere un carattere più diffuso sui social.

Esiste un momento preciso in cui una puntata televisiva smette di essere semplicemente un programma e diventa qualcosa di più. Un attimo in cui l’energia cambia, le risate si moltiplicano e lo studio si trasforma in un palcoscenico dove tutto funziona alla perfezione. Nella seconda puntata del Serale di Amici, andata in onda domenica 28 marzo, quel momento è arrivato con l’ingresso di Francesco Cicchella. Il comico napoletano, già noto per le sue abilità canore e il suo talento nell’imitazione, ha scelto di omaggiare il vincitore di Sanremo 2026 con una parodia che ha letteralmente scatenato lo studio. Sal Da Vinci, dopo il trionfo all’Ariston con Per sempre sì, è diventato l’uomo del momento nel panorama dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Da quando ho vinto Sanremo, non sono ancora tornato a casa”: la parodia di Sal Da Vinci ad Amici impazza sul web

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