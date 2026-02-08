Marty Supreme arriva già in streaming | ecco quando lo si potrà vedere da casa

Il nuovo film “Marty Supreme” con Timothée Chalamet è già disponibile in streaming. La casa di produzione A24 ha deciso di lanciare l’opera di Josh Safdie in anticipo, proprio in vista degli Oscar del 15 marzo. Il film, che ha ottenuto nove nomination, può essere visto da casa da oggi, 10 febbraio, spostando così l’attenzione del pubblico e dei media sulla pellicola.

Il film "Marty Supreme", la sorprendente opera di Josh Safdie con Timothée Chalamet, è disponibile in streaming a partire da oggi, 10 febbraio, una mossa strategica di A24 che anticipa la cerimonia degli Oscar del 15 marzo e mira a massimizzare l'attenzione mediatica intorno alle nove nomination ricevute. La decisione di rendere il film fruibile digitalmente a distanza così ravvicinata dalla notte più prestigiosa del cinema, e a poco più di un mese dall'annuncio ufficiale, rappresenta un'inedita accelerazione nel panorama cinematografico contemporaneo, un tentativo di bilanciare le esigenze economiche immediate con la costruzione di un prestigio a lungo termine.

