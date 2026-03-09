Carburanti quanto verranno ridotte le accise e quanto scenderà il prezzo di benzina e diesel

Il governo ha annunciato una riduzione delle accise sui carburanti, cercando di contenere i recenti aumenti di benzina e diesel. I rincari sono stati percepiti già da diversi giorni e le decisioni prese mirano a ridurre i prezzi alla pompa. La diminuzione delle accise dovrebbe portare a un calo dei prezzi di benzina e diesel, che sono già saliti notevolmente negli ultimi tempi.

I rincari si fanno già sentire da giorni, così ora il governo si ritrova con le spalle al muro. Intervenire per scongiurare nuovi rincari sui carburanti sembra inevitabile, con la benzina e ancor di più il diesel già schizzati alle stelle. L’ipotesi ritenuta ormai molto probabile è quella di mettere in campo il meccanismo delle accise mobili, che ridurrebbe l’impatto degli aumenti delle quotazioni del petrolio sui prezzi alla pompa. Ma quanto verrebbero tagliate le accise? Al momento, certezze non ce ne sono. C’è chi parla di riduzioni che potrebbero raggiungere i 10-15 centesimi al litro, anche se l’ipotesi più probabile sembra quella di una riduzione minore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Carburanti, quanto verranno ridotte le accise e quanto scenderà il prezzo di benzina e diesel Articoli correlati Benzina e diesel, quanto scende il prezzo con il taglio delle accise: come funziona il meccanismo dell?extra-gettito IvaArriva l’intervento del governo sui carburanti, dalla benzina al diesel, passando per Gpl e metano. Altri aggiornamenti su Carburanti quanto verranno ridotte le... Discussioni sull' argomento Benzina e diesel rincari, cosa può fare il governo: come funziona meccanismo accise; Caro carburanti: Meloni attende, ma il governo potrebbe già tagliare le accise; Benzina e diesel, quanto scende il prezzo con il taglio delle accise: come funziona il meccanismo dell’extra-gettito Iva; Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli. Carburanti, prezzi in forte rialzo: benzina ai massimi da un anno, gasolio ai livelli record dal 2022 - facebook.com facebook #omnibus L'aumento del prezzo dei carburanti è giustificato La risposta di Federico Fubini x.com