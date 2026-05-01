Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, con modalità diverse rispetto alle misure precedenti. Fino al 21 maggio, sono stati stanziati 500 milioni di euro per sostenere i consumatori, con una riduzione di 5 centesimi al litro per la benzina verde e di 20 centesimi per il diesel. Questa decisione ha portato il prezzo della benzina a circa 1,9 euro al litro.

Il governo italiano proroga il taglio delle accise, ma questa volta con modalità differenziate rispetto ai provvedimenti precedenti. L’intervento, approvato ieri in Consiglio dei ministri, avrà una durata più limitata, durerà 21 giorni (fino al 21 maggio), e sarà strutturato in modo differenziato tra benzina e gasolio. In particolare, il gasolio riceverà un taglio di 20 centesimi al litro, mentre la benzina di soli 5 centesimi. Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva. L’intenzione è quella di calibrare l’intervento in modo che risponda meglio alla realtà dei consumi e all’andamento dei prezzi, in modo da offrire un sostegno maggiore a chi sta pagando maggiormente per il carburante.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Riviste le accise sui carburanti: il prezzo della benzina sale a 1,9 euro

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