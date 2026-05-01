Da Base Marte al Titanic Un ’ponte’ al Museo

Da quotidiano.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo maggio al tre, il museo organizza un evento speciale che collega due temi distinti, uno legato allo spazio e l’altro alla storia. Durante i tre giorni, il pubblico potrà visitare esposizioni e partecipare a attività che si svolgono tra le 9.30 e le 18.30, offrendo un’opportunità di approfondimento su argomenti diversi in un’unica cornice culturale.

Un ’ponte’ del Primo maggio al museo. Da venerdì 1° a domenica 3 infatti, dalle 9.30 alle 18.30, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano propone un ricco programma di attività pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, tra esperienze immersive, laboratori e visite guidate. Per tre giorni, in programma avventure a bordo di una caravella del Cinquecento, flipper fai da te fino a un gioco di ruolo su Base Marte. Ampio spazio anche ad un’esperienza in realtà virtuale che conduce i visitatori a 4.000 metri di profondità, sul fondo dell’Oceano Atlantico, alla scoperta del relitto del Titanic. Non manca l’offerta dedicata ai più piccoli, con l’area Playlab rivolta a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e le visite guidate tra alcuni dei più significativi oggetti dell’esposizione sui trasporti navali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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