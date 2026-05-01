Da Base Marte al Titanic Un ’ponte’ al Museo

Dal primo maggio al tre, il museo organizza un evento speciale che collega due temi distinti, uno legato allo spazio e l’altro alla storia. Durante i tre giorni, il pubblico potrà visitare esposizioni e partecipare a attività che si svolgono tra le 9.30 e le 18.30, offrendo un’opportunità di approfondimento su argomenti diversi in un’unica cornice culturale.

Un ’ponte’ del Primo maggio al museo. Da venerdì 1° a domenica 3 infatti, dalle 9.30 alle 18.30, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano propone un ricco programma di attività pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, tra esperienze immersive, laboratori e visite guidate. Per tre giorni, in programma avventure a bordo di una caravella del Cinquecento, flipper fai da te fino a un gioco di ruolo su Base Marte. Ampio spazio anche ad un’esperienza in realtà virtuale che conduce i visitatori a 4.000 metri di profondità, sul fondo dell’Oceano Atlantico, alla scoperta del relitto del Titanic. Non manca l’offerta dedicata ai più piccoli, con l’area Playlab rivolta a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e le visite guidate tra alcuni dei più significativi oggetti dell’esposizione sui trasporti navali.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Base Marte al Titanic. Un ’ponte’ al Museo The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Dal relitto del Titanic alla conquista di Marte: tre giorni di avventure per i bambiniDa venerdì 1° maggio a domenica 3 maggio il Museo della Scienza ospita tre giorni di avventure tra oceani e pianeti. «Da Marconi al Podcast», incontro al Museo dei mezzi di comunicazioneArezzo, 13 febbraio 2026 – Si va dalla radio che ha fatto la storia, ai podcast che cambiano il futuro, c’è tutto questo al centro dell’incontro in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Al Museo della Scienza la nuova base che porta i ragazzi su Marte; Da Base Marte al Titanic. Un ’ponte’ al Museo; Dal relitto del Titanic alla conquista di Marte: tre giorni di avventure per i bambini; Marte: Curiosity trova un tesoro di molecole organiche mai viste prima. Da Base Marte al Titanic. Un ’ponte’ al MuseoUn ’ponte’ del Primo maggio al museo. Da venerdì 1° a domenica 3 infatti, dalle 9.30 alle 18.30, il Museo ... quotidiano.net Marte: Curiosity trova un tesoro di molecole organiche mai viste prima - Focus.itIl rover della NASA ha analizzato il campione Mary Anning 3, individuando 21 composti a base di carbonio. Tra questi precursori di DNA e RNA, conservati per miliardi di anni nelle rocce di Marte. focus.it 11+ anni | 90 minuti | Ultima chiamata per Base Marte Prenota ora l’esperienza acquistando online il biglietto di ingresso del Museo e aggiungendo al costo di 1 euro di prevendita l’attività “Una missione su Base Marte”. - facebook.com facebook