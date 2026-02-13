da marconi al podcast incontro al museo dei mezzi di comunicazione

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Antonio Ricci, noto giornalista radiofonico e conduttore di podcast, partecipa all’incontro intitolato «Da Marconi al Podcast» al Museo dei Mezzi di Comunicazione di via Ricasoli, per raccontare come le tecnologie hanno rivoluzionato il modo di ascoltare e comunicare nel tempo.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Si va dalla radio che ha fatto la storia, ai podcast che cambiano il futuro, c’è tutto questo al centro dell’incontro in programma stamani venerdì 13 febbraio a partire dalle ore 10 al Mumec, il Museo dei Mezzi di Comunicazion e di via Ricasoli ad Arezzo. In occasione della XV Giornata Mondiale della Radio Unesco, il Mumec Museo dei Mezzi di Comunicazione celebra la radio e i nuovi linguaggi sonori con l’evento «Da Marconi al Podcast» a chiusura delle celebrazioni marconiane «Il Mondo in tasca». Protagonista della mattinata sarà Massimo Temporelli, fisico e divulgatore scientifico, con un viaggio tra idee geniali, podcast e innovazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

