Dal relitto del Titanic alla conquista di Marte | tre giorni di avventure per i bambini

Dal 1° al 3 maggio, il Museo della Scienza organizza un evento dedicato ai bambini, con attività che spaziano tra il mondo degli oceani e quello dei pianeti. Durante questi tre giorni, i partecipanti potranno scoprire storie legate al relitto del Titanic e esplorare le frontiere della conquista marziana attraverso esposizioni e laboratori. L'iniziativa mira a coinvolgere i più giovani in esperienze educative e ludiche, offrendo un’immersione tra avventure scientifiche.

Da venerdì 1° maggio a domenica 3 maggio il Museo della Scienza ospita tre giorni di avventure tra oceani e pianeti. I piccoli partecipanti potranno partecipare a laboratori, visite guidate, realtà virtuale e installazioni.Le attività al Museo della Scienza per il ponte del 1° maggioTra le.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Dal 13 al 15 marzo torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura caseariaVALLE AURINA (BZ) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ª edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che... All'Archivio di Stato tre giorni tra storia e didattica: dal mercato medievale alla città dei muliniTre appuntamenti per riscoprire la storia di Piacenza attraverso documenti d’archivio, attività didattiche e il coinvolgimento diretto degli studenti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Titanic? Oggi è un modello di business; Titan, i resti delle vittime del sommergibile ridotti a poltiglia. Me li hanno restituiti in una scatola di scarpe; Mio figlio era sul Titan, voleva vedere il Titanic ma non è mai riemerso: il ricordo di Christine Dawood; Il Museo della Scienza e della Tecnologia resta aperto anche il 1 maggio. Il ritrovamento del Titanic, grazie a una caldaia«La caldaia!» urlò qualcuno con entusiasmo nella sala di controllo da cui Robert Ballard e altre persone stavano osservando le immagini del fondale marino, a circa 3.800 metri di profondità. In ... ilpost.it Titanic, l'orologio recuperato dal relitto venduto a un prezzo record: apparteneva al fondatore dei magazzini Macy'sIl pezzo d'asta, un orologio da tasca in oro 18 carati di Jules Jurgensen, già di grande valore, ha raggiunto negli anni un prezzo record. L'orologio è stato recuperato direttamente dal corpo di uno ... ilmattino.it Se avessimo la macchina del tempo nessuno di noi salirebbe sul Titanic, sappiamo come è andata a finire. Giusto Allora perché non usiamo la stessa logica con il fascismo - facebook.com facebook Un giubbotto di salvataggio del Titanic è stato battuto per 780 mila euro x.com