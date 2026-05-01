Da Aviano a Napoli e Sigonella | dove si trovano i 13mila soldati americani che Trump potrebbe ritirare dall'Italia

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, l'Italia ha accolto più di 13 mila soldati statunitensi distribuiti in numerose basi militari presenti lungo tutto il territorio, da Aviano a Vicenza, fino a Napoli e Sigonella. Queste installazioni sono parte di un accordo tra i due paesi e rappresentano una presenza strategica per le operazioni militari e di sicurezza internazionale. La possibile decisione dell’ex presidente di ritirare parte di queste truppe ha suscitato attenzione in ambito politico e militare.

L'Italia ospita oltre 13 mila soldati statunitensi in diverse basi dal nord al sud del Paese, da Aviano a Vicenza, passando per Napoli e Sigonella. Ecco dove si trovano i militari che Trump minaccia di ritirare dal nostro Paese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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