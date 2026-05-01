Da Aviano a Napoli e Sigonella | dove si trovano i 13mila soldati americani che Trump potrebbe ritirare dall'Italia

Negli ultimi anni, l'Italia ha accolto più di 13 mila soldati statunitensi distribuiti in numerose basi militari presenti lungo tutto il territorio, da Aviano a Vicenza, fino a Napoli e Sigonella. Queste installazioni sono parte di un accordo tra i due paesi e rappresentano una presenza strategica per le operazioni militari e di sicurezza internazionale. La possibile decisione dell’ex presidente di ritirare parte di queste truppe ha suscitato attenzione in ambito politico e militare.

L'Italia ospita oltre 13 mila soldati statunitensi in diverse basi dal nord al sud del Paese, da Aviano a Vicenza, passando per Napoli e Sigonella. Ecco dove si trovano i militari che Trump minaccia di ritirare dal nostro Paese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Basi Usa in Italia, quante sono e dove si trovano: da Sigonella ad Aviano, il ruolo srategico e la mappa completaDonald Trump torna all'attacco e minaccia di ritirare le truppe Usa da Italia, Spagna e Germania. Basi Usa in Italia, quante sono e dove si trovano: da Sigonella ad Aviano, il ruolo strategico e la mappa completaDonald Trump torna all'attacco e minaccia di ritirare le truppe Usa da Italia, Spagna e Germania. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Basi Usa in Italia, quante sono e dove si trovano: da Sigonella ad Aviano, il ruolo strategico e la mappa completa; Al Cro di Aviano finanziamento di 1,8 milioni di euro dal ministero della Salute; Anziani sventano undici truffe: Porcia la zona più bersagliata, tentativi segnalati anche a Cordenons, Zoppola e Aviano; La pagella di Trump per gli alleati NATO. ESERCITAZIONE “MARE 2026” PRESSO IL COMANDO AEROPORTO AVIANO Oggi 30 Aprile 2026 presso l’Aeroporto di Aviano si è svolta l’esercitazione “MARE 2026” (Major Accident Response Exercise). L’attività, organizzata dal Comando Aeroporto Avia - facebook.com facebook