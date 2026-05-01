Curling Italia batte Scozia 10-8 | Constantini e Mosaner ai play-off

Durante una partita valida per il round robin mondiale di curling, le squadre italiane hanno sconfitto la Scozia con il punteggio di 10-8 a Ginevra. Con questa vittoria, gli atleti italiani hanno assicurato il secondo posto nel Gruppo B e l'accesso ai play-off. La sfida ha visto protagonisti i giocatori Constantini e Mosaner, i quali hanno contribuito alla conquista del risultato.

? Cosa sapere Constantini e Mosaner battono la Scozia 10-8 a Ginevra nel round robin mondiale.. La vittoria assicura agli azzurri il secondo posto nel Gruppo B e i play-off.. Constantini e Mosaner staccano il pass per i play-off ai Mondiali di curling a Ginevra battendo la Scozia con 10-8 nell’ultima sfida del round robin del Gruppo B. La coppia italiana, composta dagli atleti delle Fiamme Oro, ha concluso la fase a gironi al secondo posto della propria categoria. Il risultato ottenuto sul ghiaccio svizzero garantisce agli azzurri l’accesso diretto alla fase a eliminazione diretta degli ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curling, Italia batte Scozia 10-8: Constantini e Mosaner ai play-off Notizie correlate Curling femminile: l’Italia batte la Scozia, play-off Mondiali ancora possibiliL’Italia del curling femminile conquista una vittoria pesante e convincente ai Campionati Mondiali 2026 in corso a Calgary, superando la Scozia con... LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per i playoff dalle 10.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarto di finale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Curling, Mondiali doppio misto: Italia sconfitta dalla Sud Corea - FISG; Constantini-Mosaner ai Playoff dei Mondiali: Scozia ko 10-8, ora il Giappone; Curling, Mosaner/Constantini si qualificano ai playoff dei Mondiali se…Le combinazioni per l’ultimo turno; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia si qualifica per i play-off - FISG. LIVE Italia-Scozia 10-8, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta all’extra-end, si vola ai playoff!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 20.56 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon ... oasport.it LIVE Italia-Giappone 7-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale dopo l’ennesimo extra-end!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56: L'appuntamento è per le 19.00 con il live della semifinale Italia-Australia. Grazie per averci seguito e ... oasport.it Curling. Italia avanti ai Mondiali in Svizzera. Mosaner e Costantini in semifinale con l'Australia facebook Come on! Italia in semifinale ai mondiali di doppio misto di #curling x.com