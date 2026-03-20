Curling femminile | l’Italia batte la Scozia play-off Mondiali ancora possibili

L’Italia del curling femminile ha ottenuto una vittoria importante ai Campionati Mondiali 2026 a Calgary, battendo la Scozia con il punteggio di 7-5. La squadra italiana ha conquistato il suo terzo successo consecutivo in questa competizione e ora le possibilità di qualificarsi ai play-off rimangono aperte. La partita si è svolta senza interruzioni, con continui scambi di colpi tra le due squadre.

L’Italia del curling femminile conquista una vittoria pesante e convincente ai Campionati Mondiali 2026 in corso a Calgary, superando la Scozia con il punteggio di 7-5 e centrando il terzo successo consecutivo. L’Italia batte la Scozia ed ora crede al sogno Mondiale. Il risultato di questa notte, infatti, rilancia con forza le ambizioni delle azzurre nella corsa ai play-off, certificando la crescita costante di una squadra sempre più solida, unita, ma soprattutto competitiva. Protagonista assoluta della sfida è stata Stefania Constantini, autrice di una prestazione da campionessa vera e faro dell’Italia nei momenti chiave del match. L’incontro si apre con grande equilibrio, con una mano nulla iniziale e il primo punto scozzese nel secondo end. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: L’Italia batte anche la Scozia! Resta vivo il sogno playoff ai Mondiali di curling femminile! Leggi anche: Curling: l’Italia supera anche la Scozia e resta in corsa per i play-off! Terzo successo consecutivo ai Mondiali Contenuti utili per approfondire Curling femminile Temi più discussi: Curling, Mondiali femminili: l’Italia batte l’Australia e centra la prima vittoria - FISG; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Torna l’Italia del curling: il calendario e gli orari delle azzurre ai Mondiali; Curling femminile, l’Italia si sblocca ai Mondiali! Australia battuta in nove end. A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streamingSiamo giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La ... oasport.it LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in corsa per i playoff!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'undicesimo incontro del round robin del Mondiale femminile di ... oasport.it SIAMO CON VOI Continua la rincorsa della Nazionale femminile di curling alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali! A Calgary, le azzurre oggi affrontano altre due gare cruciali! Ore 16 contro il Giappone, ore 21 contro gli Stati Uniti! Non mollateee - facebook.com facebook SIAMO CON VOI Continua la rincorsa della Nazionale femminile di curling alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali! A Calgary, le azzurre oggi affrontano altre due gare cruciali! Ore 16 contro il Giappone, ore 21 contro gli Stati Uniti! Non mollateee x.com