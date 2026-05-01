Cucine sporche e sicurezza zero | maxi sanzioni per quasi 60mila euro chiuso un ristorante

Durante un controllo di routine in due ristoranti della zona, sono state riscontrate condizioni di cucina sporche e problemi di sicurezza. Per queste irregolarità sono state comminate sanzioni per un totale di quasi 60 mila euro. Inoltre, uno dei locali è stato chiuso temporaneamente a causa delle violazioni trovate. L’intervento si inserisce in una serie di verifiche svolte recentemente nel settore della ristorazione.

Un pomeriggio di controlli che ha presentato un conto salatissimo a due attività di ristorazione della zona. Tra gravi violazioni sulla sicurezza e carenze igieniche, i Carabinieri della Compagnia di Desenzano - supportati dagli specialisti di Nas e Nil - hanno messo a segno un'operazione che ha.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Blitz in zona movida: maxi multa per un noto ristorante, chiuso un barServizio di alto impatto per i carabinieri nella zona della movida partenopea, nel quartiere Chiaia. Colpo esplosivo a Fornace. Bancomat Bper devastato. Rubati quasi 60mila euroUn marchingegno esplosivo che malviventi e inquirenti conoscono con il nome di ’marmotta’. Altri aggiornamenti Cucine sporche e cibi conservati vicino ai rifiuti: chiusa risto-pescheria in via dei TribunaliCucine sporche, gli alimenti, non tracciati e mal conservati, riposti in alcuni casi vicino ai bidoni dell'immondizia. I cibi, poi, venivano serviti agli ignari turisti. Abusivi anche i tavolini in ... fanpage.it Sagra di Cusano Mutri, cucine sporche e carenze igieniche: sequestrati 30 kg di funghiBlitz di Polizia e ispettori Asl alla sagra dei funghi di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, una delle più famose d'autunno. Riscontrate carenze igienico-sanitarie in alcuni stand e trovati ... fanpage.it