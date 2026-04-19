Nella notte, un’esplosione ha danneggiato un bancomat in un'area industriale. I ladri hanno fatto saltare il dispositivo utilizzando un ordigno chiamato 'marmotta' e sono riusciti a portare via circa 60 mila euro. Una vettura di colore scuro, probabilmente con targhe contraffatte, sarebbe stata usata per la fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi.

Un marchingegno esplosivo che malviventi e inquirenti conoscono con il nome di ’marmotta’. Una vettura per la fuga – si tratta di una berlina scura – forse con le targhe contraffatte. Almeno tre i ladri in azione, al momento uccel di bosco. E un bottino da quasi 60 mila euro. Sono i numeri dell’assalto messo a segno nella notte tra venerdì e ieri al bancomat della Bper di via Faentina a Fornace Zarattini. Erano le 4: a ridosso dell’alba ma ancora di notte. E la deflagrazione provocata dal gas iniettato nella fessura del bancomat, oltre ad arrecare ingenti danni alla struttura, ha svegliato diversi dei residenti nelle case attorno facendo pure scattare l’allarme.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo esplosivo a Fornace. Bancomat Bper devastato. Rubati quasi 60mila euro

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