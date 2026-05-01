Crystal Palace supera lo Shakhtar e si avvicina alla finale di Conference League

Il Crystal Palace ha battuto lo Shakhtar Donetsk in una partita di andata valida per le semifinali della UEFA Conference League. La squadra inglese ha conquistato una vittoria che le permette di avvicinarsi alla finale, con il risultato che si è concluso con un vantaggio favorevole. La sfida si è svolta in trasferta, e il risultato rappresenta un passo avanti per il club nella competizione europea.

"> Crystal Palace avanza nella UEFA Conference League. In una serata memorabile, il Crystal Palace ha fatto un passo decisivo verso la finale della UEFA Conference League, trionfando con un convincente 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di andata. Questa è la prima partecipazione del club britannico a competizioni europee, e il risultato ottenuto giovedì rappresenta un traguardo significativo per la squadra e per i suoi tifosi. Il match si è svolto allo stadio Selhurst Park, dove il clima e l’atmosfera erano palpabili. Fin dai primi minuti, il Crystal Palace ha mostrato una determinazione e un’intensità superiori, mettendo in difficoltà la difesa avversaria.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Crystal Palace supera lo Shakhtar e si avvicina alla finale di Conference League. Notizie correlate Conference League: Shakhtar e Crystal Palace si sfidano per la finale? Cosa sapere Shakhtar e Crystal Palace si sfidano a Cracovia per il posto in finale. Leggi anche: Diretta gol Conference League LIVE: Crystal Palace avanti contro lo Shakhtar, 0-0 Rayo Vallecano Strasburgo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Aston Villa ko, derby di Europa League al Nottingham. Crystal Palace vicino alla finale di Conference; Conference League: Alemao dà la vittoria al Rayo, Palace corsaro a Cracovia; Pagelle Fiorentina-Crystal Palace 2-1 , i voti della partita: De Gea tiene, Gudmundsson e Ndour riaccendono le speranze ma la Fiorentina esce ufficialmente dalla Conference League; Liverpool-Crystal Palace 3-1: Isak e Wirtz a segno per la squadra di Slot. Crystal Palace supera lo Shakhtar e si avvicina alla finale di Conference League.In una serata memorabile, il Crystal Palace ha fatto un passo decisivo verso la finale della UEFA Conference League, trionfando con un convincente 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di an ... napolipiu.com Conference League, Crystal Palace travolge lo Shakhtar. Strasburgo ko con il RayoIl Crystal Palace si avvicina con decisione alla finale di Conference League, imponendosi 3-1 sul campo dello Shakhtar Donetsk nell’andata della semifinale. Le Eagles ... tuttojuve.com Aston Villa ko, derby di Europa League al Nottingham. Crystal Palace vicino alla finale di Conference - facebook.com facebook Conference, tris del Crystal Palace allo Shakhtar (a segno Kamada). Il Rayo piega lo Strasburgo x.com