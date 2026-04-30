Conference League | Shakhtar e Crystal Palace si sfidano per la finale

Shakhtar e Crystal Palace si affrontano a Cracovia in una semifinale di Conference League. La partita deciderà quale delle due squadre accederà alla finale del torneo, prevista per il 27 maggio alla Red Bull Arena. La sfida rappresenta l’ultimo step prima della finalissima, che si terrà tra pochi giorni. Entrambe le squadre sono in corsa per raggiungere l’ultimo atto della competizione europea.

? Cosa sapere Shakhtar e Crystal Palace si sfidano a Cracovia per il posto in finale.. La finale della Conference League si disputerà il 27 maggio alla Red Bull Arena.. Lo Shakhtar di Arda Turan sfida il Crystal Palace di Oliver Glasner al Municipal Henryk Reyman’s Stadium di Cracovia per conquistare un posto nella finale della Conference League prevista il 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia. Il percorso verso la gloria europea vede protagonisti due club con traiettorie diverse. La formazione ucraina ha blindato il passagio ai semifinali superando l’AZ, grazie a un risultato netto di 3-0 nell’andata e a un pareggio per 2-2 nella gara di ritorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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